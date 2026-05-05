Met Gala 2026 in passerella sfila la moda come arte | i look più spettacolari da Beyoncé a Rihanna

Al Met Gala 2026, le star hanno mostrato creazioni che evidenziano la moda come forma d’arte, spaziando tra stili ispirati a epoche diverse e reinterpretazioni audaci. Tra le presenze più note, alcune hanno scelto look che richiamano figure storiche o hanno adottato effetti visivi sorprendenti. La manifestazione ha visto sfilare outfit che hanno lasciato il segno per la loro teatralità e originalità, confermando la volontà di mettere in scena capolavori di moda in passerella.

Da Vittoria Ceretti come una statua antica a Bad Bunny "invecchiato" ecco come hanno intepretato il dress code "Fashion is Art" gli ospiti del Met Gala 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Met Gala 2026 celebra la moda come arteIl Met Gala 2026 si prepara a trasformare la scalinata del Metropolitan Museum of Art in un palcoscenico scenografico dove creatività e visione... Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempiIl Met Gala è sempre più vicino: al 4 maggio manca pochissimo e di sicuro il dress code dell'edizione 2026 a tema Fashion is Art, porterà una ventata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Met Gala 2026: il dress code è Fashion is Art. Ma cosa indosseranno gli invitati?; Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Katy Perry a Heidi Klum. FOTO; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere. Rivivi il Met Gala 2026 con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è stato incredibile: rivivi tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet degli editor di Vogue Italia Nella serata di lunedì 4 maggio tutti gli occhi sono s ... vogue.it Vittoria Ceretti al Met Gala 2026 in Carolina Herrera, con un peplo ispirato alle statue anticheWes Gordon ha disegnato per Vittoria Ceretti al Met Gala 2026 un abito peplo total black che ricorda le statue dell'Antica Grecia ... vogue.it Fashion is Art è il dress code di questa edizione del Met Gala e chi meglio di Anne Hathaway poteva dare una dimostrazione così impeccabile di come interpretare il tema L’attrice in questo 2026 ha una programmazione cinematografica ricchissima, con dive - facebook.com facebook Met Gala, voti ai look: Wintour paradisea o cocorita (6,5), Lauren Bezos volenterosa (6), Kidman senza tempo (8) x.com