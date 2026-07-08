La maternità non è una performance

La maternità non deve essere vista come una performance da mostrare o ottimizzare. Essere madri rappresenta una responsabilità e una scelta, ma non un obiettivo da dimostrare agli altri. È importante vivere questa esperienza secondo le proprie modalità, senza sentirsi obbligate a giustificarsi. Alcuni genitori preferiscono mantenere un profilo discreto, concentrandosi sul proprio ruolo senza cercare approvazioni o riconoscimenti pubblici.

Articolo. Essere madri è una responsabilità, una scelta, un impegno, ma non un progetto da ottimizzare e ostentare. Non dobbiamo “dimostrare” niente a nessuno, solo vivere come meglio crediamo Sono uno di quei genitori che al parchetto si fa tendenzialmente i fatti propri. Non gioco con i miei figli se non è strettamente indispensabile, non sto attaccata a loro, non mi impiccio dei giochi che fanno con i coetanei. Penso che due bambini abbiano diritto di litigare e mettersi il broncio senza che i genitori si impiccino troppo. Vigilo da lontano, mi riposo e mi porto da leggere. Questo se sono da sola. Se incrocio lo sguardo di altri genitori,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Postpartum Is Not the End of Performance

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