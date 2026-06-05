A 67 anni, Madonna si è esibita a sorpresa nel centro di New York durante un evento del Pride Month. La popstar ha cantato davanti a un pubblico presente, offrendo un’anticipazione del suo prossimo album, Confessions II. La performance si è svolta senza annunci ufficiali e ha attirato numerosi spettatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sull’evento o sui dettagli dell’esibizione.

A 67 anni Madonna siede ancora sul suo trono. La popstar si è esibita a sorpresa nel cuore di New York durante un evento speciale legato al Pride Month e ha regalato ai fan una preziosa anticipazione del suo nuovo album Confessions II. In Dolce & Gabbana e con una collana Swarovski al collo, Madonna ha trasformato il palco di Times Square in un inno alla cultura dance e alla comunità LGBTQ+. Madonna: 25 look memorabili tra esibizioni live e occasioni speciali. guarda le foto Un omaggio alla sua carriera e a New York. Lo show non è stato solo un’anteprima musicale, ma anche un viaggio nella sua carriera. Madonna ha ripercorso alcuni dei suoi brani più iconici legati all’energia di New York, città che ha segnato i suoi esordi e la sua ascesa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar sorprende New York con una performance in occasione del Pride Month

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