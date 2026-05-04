Donne e maternità | una sfida significativa

Le donne continuano a incontrare difficoltà nel combinare il lavoro con la maternità, anche dopo aver ottenuto miglioramenti nelle leggi e nella società. La questione rimane aperta, con molte che devono affrontare ostacoli pratici e culturali nel gestire le responsabilità familiari e professionali. Nonostante le normative a tutela, la sfida di trovare un equilibrio tra carriera e famiglia si presenta ancora come un tema centrale nel dibattito pubblico.

La maternità rappresenta ancora oggi una sfida significativa nel percorso lavorativo delle donne.. Nonostante i progressi normativi e culturali, conciliare lavoro e famiglia resta complesso. In Italia, le lavoratrici madri godono di diritti fondamentali, come il congedo di maternità obbligatorio, il divieto di licenziamento durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, e la possibilità di usufruire di congedi parentali. A questi si affiancano strumenti come i permessi per malattia del figlio e, in alcuni casi, modalità di lavoro flessibile. Tuttavia, accanto ai diritti, esistono anche doveri: le lavoratrici devono rispettare gli obblighi contrattuali, mantenere la produttività e comunicare tempestivamente eventuali assenze legate alla maternità.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La maternità surrogata: una sfida etica e politica per l'Europa

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