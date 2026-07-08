La magia della Cena Bianca Già 600 ospiti anche dall’estero Jo Squillo tra i Vip la ’figlia’ al dj set
Oltre 550 prenotazioni confermate per la Cena Bianca, con più di 600 ospiti attesi, inclusi partecipanti dall’estero. La serata, originariamente pensata per 200 persone, ha registrato un incremento imprevisto. Tra i vip presenti, la cantante e conduttrice, mentre la figlia di un noto personaggio dello spettacolo si esibisce in un dj set. La location si prepara ad accogliere un numero di partecipanti superiore a quello inizialmente previsto.
"Siamo già a più di 550 prenotazioni, è ormai certo che arriveremo a 600, la quota massima che ci eravamo prefissati, che è un numero altissimo se pensiamo che questa serata era partita come una cena per 200 persone". Adesioni triplicate rispetto all’esordio e tante presenze "anche da fuori provincia e fuori regione, compresi i turisti che sono curiosi di partecipare a questa serata che dà lustro alla nostra città". C’è tanta soddisfazione nelle parole di Gianluca Rosai, vicedirettore e responsabile Eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo alla vigilia della Cena Bianca, che per la settima edizione, domani sera trasformerà la Piazza Grande di Arezzo in un raffinato salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere la marea di commensali vestiti rigorosamente di bianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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