Oltre 550 prenotazioni confermate per la Cena Bianca, con più di 600 ospiti attesi, inclusi partecipanti dall’estero. La serata, originariamente pensata per 200 persone, ha registrato un incremento imprevisto. Tra i vip presenti, la cantante e conduttrice, mentre la figlia di un noto personaggio dello spettacolo si esibisce in un dj set. La location si prepara ad accogliere un numero di partecipanti superiore a quello inizialmente previsto.

"Siamo già a più di 550 prenotazioni, è ormai certo che arriveremo a 600, la quota massima che ci eravamo prefissati, che è un numero altissimo se pensiamo che questa serata era partita come una cena per 200 persone". Adesioni triplicate rispetto all’esordio e tante presenze "anche da fuori provincia e fuori regione, compresi i turisti che sono curiosi di partecipare a questa serata che dà lustro alla nostra città". C’è tanta soddisfazione nelle parole di Gianluca Rosai, vicedirettore e responsabile Eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo alla vigilia della Cena Bianca, che per la settima edizione, domani sera trasformerà la Piazza Grande di Arezzo in un raffinato salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere la marea di commensali vestiti rigorosamente di bianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia della Cena Bianca . Già 600 ospiti anche dall’estero. Jo Squillo tra i Vip, la ’figlia’ al dj set

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