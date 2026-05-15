“Pechino Express” è stato vinto da “I Raccomandati” Chanel Totti e Filippo Laurino. La coppia batte così le favorite “Le Dj” Jo Squillo e Michelle Masullo. Terza la coppia de “I Veloci” Fiona May e Patrick Stevens. Costantino della Gherardesca ha guidato la corsa finale dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, insieme all’inviato Guido Meda, fino al Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Dove un gruppo di ballerine locali ha festeggiato la coppia vincitrice. Jo Squillo e Michelle Masullo sono state rallentate da un passaggio sfortunato proprio in occasione del Tappeto Rosso decisivo collocato nel Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Il capitano Costantino della Gherardesca è stato aiutato quest’anno da tre inviati: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina e Guido Meda in Giappone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pechino Express, vincono Chanel Totti e Filippo Laurino. “I Raccomandati” battono le favorite della vigilia “Le Dj” Jo Squillo e Michelle Masullo

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