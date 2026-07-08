La madre di Chiara Ferragni sparisce dai social per giorni ma poi rivela la verità | un trattore l’ha investita in Sicilia

Dopo giorni di silenzio sui social, Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, ha condiviso un selfie su Instagram mostrando un grosso ematoma blu sotto il mento. La donna ha spiegato di essere stata investita da un trattore in Sicilia, evento che ha causato il suo infortunio. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.

Momenti di autentica paura per Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. Dopo giorni di silenzio insolito sui social network, la donna è riapparsa su Instagram con un selfie che ha immediatamente allarmato i suoi follower: un vistoso ematoma blu sotto il mento, segno evidente di un impatto violento. La spiegazione è arrivata poco dopo, attraverso le sue storie, dove ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale durante un recente soggiorno in Sicilia. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana, mentre Marina Di Guardo si trovava sull’isola per assistere alla celebre festa di San Paolo a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIGLIACHIARA dà il PRIMO BACIO a Davide Momento dolcissimo!

Notizie e thread social correlati

La mamma di Chiara Ferragni ha vissuto un brutto spavento in Sicilia: un trattore ha tagliato la strada all'auto su cui viaggiava con alcuni amiciUna donna che viaggiava in auto con alcuni amici in Sicilia è stata coinvolta in un incidente quando un trattore è sbucato improvvisamente da un...

Marina Di Guardo, incidente con un trattore per la mamma di Chiara Ferragni: sui social mostra i lividi. «Non sono al massimo ma sto bene»Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha subito un incidente con un trattore in Sicilia.

Temi più discussi: Marina Di Guardo, incidente con un trattore in Sicilia per la mamma di Chiara Ferragni; Chiara Ferragni, paura per la mamma Marina Di Guardo: coinvolta in un incidente stradale in Sicilia; Incidente in Sicilia per Marina Di Guardo, il racconto della mamma di Chiara Ferragni; Incidente contro un trattore per Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni: Poteva andare molto peggio.

Stanno dando il cane di Chiara Ferragni indossa il papillon di Vuitton x.com

Incidente in Sicilia per Marina Di Guardo, il racconto della mamma di Chiara FerragniLa scrittrice ha spiegato sui social di essere rimasta coinvolta in uno scontro con un trattore durante un soggiorno con amici in Sicilia. Mostrando un evidente ematoma su Instagram, Di Guardo ha rass ... vanityfair.it

Marina Di Guardo, incidente in auto per la mamma di Chiara Ferragni: Un trattore è sbucato all’improvviso, poteva andare molto peggioLa scrittrice coinvolta in un impatto lungo una strada di campagna in Sicilia: Non sono al massimo ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure. La figlia su Instagram: Grande paura ma gr ... ilgiorno.it

Trovato il prossimo video a cui reagire insieme a daniele simonetti in arte sdrumox, qui sotto una clip succulenta tirata fuori dal mio culo usando la lingua di marco reddit