Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha subito un incidente con un trattore in Sicilia. La scrittrice ha pubblicato su Instagram una foto con un ematoma visibile su mento e collo, scrivendo che non è al massimo ma sta bene.

Incidente automobilistico, in Sicilia, per Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. A raccontare cosa le è accaduto è la stessa scrittrice postando in una storia sulla sua pagina Instagram una sua foto con un vistoso ematoma su mento e collo. «Amici carissimi – scrive Marina -, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa, in Sicilia, ho avuto un incidente stradale». Segue la dinamica di quanto successo: «Un trattore – afferma Di Guardo – proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sula strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Marina Di Guardo, incidente con un trattore per la mamma di Chiara Ferragni: sui social mostra i lividi. «Non sono al massimo ma sto bene»

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