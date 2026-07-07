La mamma di Chiara Ferragni ha vissuto un brutto spavento in Sicilia | un trattore ha tagliato la strada all' auto su cui viaggiava con alcuni amici

Da iodonna.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna che viaggiava in auto con alcuni amici in Sicilia è stata coinvolta in un incidente quando un trattore è sbucato improvvisamente da un sentiero di campagna. Il veicolo ha tagliato la strada all’auto, che non è riuscita a evitare l’impatto. Dopo l’accaduto, la donna ha trascorso alcuni giorni senza pubblicare aggiornamenti sui social.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

U n trattore che sbuca all’improvviso da un sentiero di campagna, l’auto che non fa in tempo a scartare, e poi giorni di silenzio sui social. È questo il retroscena dietro l’assenza da Instagram di Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, rimasta coinvolta la scorsa settimana in un incidente stradale mentre era in vacanza in Sicilia con alcuni amici. A raccontarlo, mostrando un vistoso livido ancora ben visibile su mento e collo, è stata lei stessa sui social. Chiara Ferragni sul red carpet a Venezia 2019. guarda le foto Incidente per Marina Di Guardo: il racconto su Instagram. Dopo alcuni giorni di silenzio social, Marina Di Guardo ha spiegato così la propria assenza: «Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

la mamma di chiara ferragni ha vissuto un brutto spavento in sicilia un trattore ha tagliato la strada all auto su cui viaggiava con alcuni amici
© Iodonna.it - La mamma di Chiara Ferragni ha vissuto un brutto spavento in Sicilia: un trattore ha tagliato la strada all'auto su cui viaggiava con alcuni amici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La prima foto insieme di Chiara Ferragni con il fidanzato José Hernandez: “Lo ha presentato in famiglia. Alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti”Chiara Ferragni ha condiviso sui social una foto con il suo nuovo compagno, José Hernandez, manager colombiano, durante il suo trentanovesimo...

Leggi anche: Chiara Ferragni e Josè Hernandez: «Lo ha presentato in famiglia, alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti»

Temi più discussi: Marina Di Guardo, incidente con un trattore in Sicilia per la mamma di Chiara Ferragni; Chiara Ferragni, paura per la mamma Marina Di Guardo: coinvolta in un incidente stradale in Sicilia; Incidente contro un trattore per Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni: Poteva andare molto peggio; Marina Di Guardo, incidente con un trattore per la mamma di Chiara Ferragni: sui social mostra i lividi. Non sono al massimo ma sto bene.

chiara ferragni la mamma di chiaraMarina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni mostra un vistoso ematoma sul volto: cosa è successoMarina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha lasciato i suoi numerosi fan senza parole mostrando un grande livido sul volto. Ecco cosa le è successo. Marina Di Guardo mostra l’imponente livido su ... comingsoon.it

chiara ferragni la mamma di chiaraMarina Di Guardo, paura in Sicilia: incidente stradale per la mamma di Chiara FerragniNon sono al massimo, ma spero che l'ematoma e lo spavento passino presto ha scritto su Instagram ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web