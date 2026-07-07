Una donna che viaggiava in auto con alcuni amici in Sicilia è stata coinvolta in un incidente quando un trattore è sbucato improvvisamente da un sentiero di campagna. Il veicolo ha tagliato la strada all’auto, che non è riuscita a evitare l’impatto. Dopo l’accaduto, la donna ha trascorso alcuni giorni senza pubblicare aggiornamenti sui social.

U n trattore che sbuca all’improvviso da un sentiero di campagna, l’auto che non fa in tempo a scartare, e poi giorni di silenzio sui social. È questo il retroscena dietro l’assenza da Instagram di Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, rimasta coinvolta la scorsa settimana in un incidente stradale mentre era in vacanza in Sicilia con alcuni amici. A raccontarlo, mostrando un vistoso livido ancora ben visibile su mento e collo, è stata lei stessa sui social. Chiara Ferragni sul red carpet a Venezia 2019. guarda le foto Incidente per Marina Di Guardo: il racconto su Instagram. Dopo alcuni giorni di silenzio social, Marina Di Guardo ha spiegato così la propria assenza: «Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La mamma di Chiara Ferragni ha vissuto un brutto spavento in Sicilia: un trattore ha tagliato la strada all'auto su cui viaggiava con alcuni amici

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