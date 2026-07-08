La lucertola rimasta sola | È la sfida all’estinzione
Una piccola lucertola, appartenente a una specie molto rara, è stata trovata sola su uno scoglio delle Eolie. La lucertola, che vive esclusivamente in pochi nuclei dell’arcipelago, si trovava isolata in quel lembo di roccia. La presenza di questa singola esemplare rappresenta un caso di estinzione locale per questa specie, che al momento sembra sopravvivere senza altri individui nelle vicinanze.
E’ rimasta sola, su uno scoglio delle Eolie. E’ una piccola lucertola, una specie rarissima presente solo in pochi nuclei dell’arcipelago. Che alla fine così sola non deve essersi sentita almeno nell’ultimo periodo. La Podarcis raffonei, conosciuta come lucertola delle Eolie, è finita sotto i riflettori. E’ al centro di uno studio internazionale coordinato da Unife. La lucertola sopravvive in uno degli ambienti più isolati del Mediterraneo. La ricerca svela un dato sorprendente. Una delle popolazioni analizzate, quella dello scoglio La Canna, presenta il livello di diversità genetica più basso finora osservato in un eucariote selvatico studiato a livello genomico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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