In Guatemala sono nati tre esemplari di una lucertola velenosa in via di estinzione. I nuovi nati fanno parte di un programma di conservazione e rappresentano un passo importante per la specie. La nascita è stata confermata da esperti che monitorano la popolazione di questi rettili. La lucertola, considerata tra le più rare al mondo, è stata riprodotta in cattività per contribuire alla sua sopravvivenza.

Tre piccoli di una lucertola in via di estinzione sono nati nell’ambito di un programma di riproduzione a fini di conservazione presso lo Zoo Nazionale La Aurora in Guatemala, segnando il secondo anno consecutivo in cui l’istituzione è riuscita a riprodurre con successo questa rara lucertola velenosa. Questa specie è nota anche come lucertola scorpione o “bambino dormiente” ed è classificata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come specie in via di estinzione. Secondo lo zoo ci sono circa 500 esemplari che sopravvivono in natura. La specie vive negli ecosistemi delle foreste secche e della boscaglia tropicale nella valle del Motagua, oltre a una popolazione residua sulle pendici del vulcano Pacaya, sempre in Guatemala. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guatemala, la nascita di tre rarissimi esemplari di lucertola velenosa in via d'estinzione

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