La Fiat 500 a guida autonoma che viaggia da sola | parte la sfida italiana a Elon Musk ma la Fiat non c' entra

Una Fiat 500 elettrica ha percorso il suo primo chilometro in modalità di guida autonoma a Brescia oltre un anno fa. La vettura ha viaggiato senza intervento umano, segnando un passo importante nello sviluppo dei veicoli a guida autonoma in Italia. La sfida, rivolta a Elon Musk e alle sue tecnologie, ha coinvolto un progetto indipendente, anche se la Fiat non è direttamente coinvolta.

È già passato più di un anno: erano i giorni in cui a Brescia una Fiat 500 elettrica aveva percorso il suo primo chilometro su strada in modalità di guida totalmente autonoma. La stessa vettura è stata poi riavvistata più volte, nell'ambito della prima sperimentazione su vasta scala, con un paio. 🔗 Leggi su Today.it

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