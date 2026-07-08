Lunedì è stato annunciato che la licenza per i prodotti di bellezza di Gucci sarà trasferita a L’Oréal con un accordo di cinquant’anni, anticipando di un anno la fine del contratto con Coty. La licenza, che avrebbe dovuto terminare nel 2027, entrerà in vigore nel 2026. L’accordo riguarda la gestione e la produzione dei prodotti di cosmesi del marchio.

Con un accordo di licenza cinquantennale nel settore della bellezza, la licenza beauty di Gucci passa direttamente a L’Oréal, anticipando al 2026, e quindi di un anno, la cessazione della licenza in essere tra Gucci e la società statunitense Coty. In un comunicato apposito è stata la stessa Kering, proprietaria della casa di moda italiana, ad annunciare questa cessione in anticipo. Infatti, la licenza tra Gucci e Coty doveva scadere nel giugno 2028. La licenza beauty passa a L’Oréal (in anticipo). Anche se la cessione arriva ora, la nuova licenza con L’Oréal dovrebbe entrare in vigore a metà 2027. Intanto, questa operazione porterà a Coty circa 400 milioni di dollari come corrispettivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La licenza beauty di Gucci passa in anticipo a L’Oréal con un accordo cinquantennale

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