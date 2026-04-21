L'azienda cosmetica ha annunciato il risultato di un contest artistico che ha coinvolto studenti e giovani artisti, in collaborazione con un istituto di moda. Il progetto ha visto la creazione di un'opera realizzata con materiali riciclati e di recupero, progettata da un giovane artista. La vittoria è stata annunciata ieri, con la presentazione ufficiale dell'opera durante un evento dedicato.

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - L'Oréal Italia ha svelato ieri 'The beauty circle', l'opera artistica di upcycling e recycling realizzata dal giovane artista Riccardo Lucii, vincitore del contest creativo lanciato dall'azienda cosmetica in partnership con Istituto Marangoni. L'obiettivo del contest era ambizioso: dare una 'seconda vita' ai prodotti che non potevano più essere commercializzati riflettendo l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità, in linea con i principi del programma 'L'Oréal for the future', e la creatività. Il contest, condiviso con la community di Alumni di Istituto Marangoni, ha raccolto più di 60 proposte creative; ognuna di loro ha cercato di interpretare l'anima di L'Oréal Italia attraverso diverse forme, dalla scultura all'installazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Oréal, Riccardo Lucii con 'The beauty circle' vince contest artistico organizzato con Istituto Maragoni

Notizie correlate

Milano capitale del beauty: nasce la "scuola dei sogni" con Istituto Marangoni e L’OréalNon solo moda e design: Milano si conferma l’ombelico del mondo per la formazione d'eccellenza nel settore del lusso.

Vendite L’Oréal ancora in crescita: +6% per il colosso beautyUn mercato che sembra diventare sempre più florido: prodotti per capelli e profumi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

L'Oréal, Riccardo Lucii con 'The beauty circle' vince contest artistico organizzato con Istituto MaragoniMilano, 21 apr. (Adnkronos) - L'Oréal Italia ha svelato ieri 'The beauty circle', l'opera artistica di upcycling e recycling realizzata dal giovane ... iltempo.it

Terremoto Centro Italia, Ingv: Ecco perché ci sono due magnitudoIl terremoto di domenica 30 ottobre alle 7.40, che ha squassato il Centro Italia, ha avuto magnitudo Richter 6.1 e magnitudo momento (Mw) 6.5. Lo chiarisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanol ... ilfattoquotidiano.it