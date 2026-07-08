Sunday Rose Kidman Urban ha compiuto 18 anni e il giorno prima ha partecipato a una sfilata di Christian Dior Haute Couture a Parigi. Sua madre, Nicole Kidman, ha pubblicato su Instagram due foto d’archivio per festeggiare il compleanno, scrivendo: « Buon 18° compleanno mio angelo, non potresti essere più amata ». La condivisione ha ricordato i ricci rossi e l’aspetto indomabile della giovane.

S unday Rose Kidman Urban ha compiuto 18 anni e il giorno prima ha sfilato sulla passerella di Christian Dior Haute Couture a Parigi. Sua madre, Nicole Kidman, ha festeggiato il traguardo della figlia con due foto d’archivio su Instagram: « Buon 18° compleanno mio angelo, non potresti essere più amata ». Immagini tenere e inedite in cui l’attrice sfoggia la sua iconica chioma rossa e riccia. Una delle capigliature più amate della storia del cinema. Per celebrare ancora quella bellezza, ecco qualche consiglio per mantenere e creare quella cascata di ricci indomabili ma perfetti. Lo stile di Nicole Kidman. guarda le foto I riccioli rossi di Nicole Kidman. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La foto condivisa da Nicole Kidman per i 18 anni della figlia Sunday Rose ha riportato alla memoria i suoi iconici ricci rossi e indomabili

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