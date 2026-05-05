Nicole Kidman ha partecipato di nuovo al Met Gala insieme a sua figlia Sunday Rose. La presenza della madre e della figlia sul red carpet ha attirato l’attenzione dei media, segnando un ritorno in grande stile dopo un anno. La cerimonia si è svolta come di consueto, con le due protagoniste che hanno scelto un look elegante e distintivo per l’occasione. La partecipazione di Nicole Kidman al evento ha suscitato discussioni tra gli spettatori.

Nicole Kidman è tornata sul red carpet del Met Gala, ma molte cose sono cambiate rispetto a un anno fa. Stavolta la star 58enne ha scelto di presentarsi con la figlia Sunday Rose, 17 anni, firmando uno strappo alla regola non scritta (ma generalmente rispettata) che vuole gli ospiti tutti maggiorenni. Nicole Kidman e la figlia Sunday Rose al Met Gala. Kidman, tra le co-chair dell’edizione 2026 insieme a Beyoncé, Venus Williams e Anna Wintour, è oggi in una fase personale diversa: la fine del lungo matrimonio con Keith Urban, durato 19 anni, ha segnato un cambio anche nell’immagine pubblica dell’attrice, che di recente ha partecipato a molti eventi glamour ed è stata spesso avvistata con le figlie.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nicole Kidman e la figlia Sunday Rose rompono un tabù al Met gala

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