Fiorentina altro colpo | ecco Dragusin dal Tottenham

La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Dragusin dal Tottenham, rafforzando il reparto difensivo prima dell'inizio della stagione. Il calciatore, proveniente dalla squadra inglese, si unisce al club viola con un contratto a titolo temporaneo. La società ha confermato l’accordo senza divulgare dettagli economici. Questa operazione segue l’acquisto di un altro difensore, completando così le mosse di mercato nei ruoli difensivi.

Non solo Viery: la Fiorentina piazza il secondo colpo di mercato prima dell’inizio della nuova stagione. Dopo l’acquisto del difensore mancino del Gremio, che la scorsa settimana ha fatto le visite e firmato il contratto con la Viola, presto sbarcherà a Firenze un altro centrale, vecchia conoscenza di Fabio Paratici e del calcio italiano: Radu Dragusin. Il club dei Commisso ha trovato un accordo con il Tottenham per il trasferimento dell’ex juventino: prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 17,5. Un’operazione da meno di 20 milioni per un giocatore ancora giovane (24 anni) ma già con un ricco curriculum. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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