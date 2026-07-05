Dragusin alla Fiorentina colpo a sorpresa dal Tottenham | accordo per il ritorno in Serie A
La Fiorentina ha concluso un accordo verbale con il Tottenham per il ritorno di Radu Dragusin in Serie A. Il difensore romeno, ex Juve e Genoa, arriverà in prestito con obbligo di riscatto. La trattativa, confermata da fonti di settore, si è sbloccata nelle ultime ore. L’intesa prevede il trasferimento a titolo temporaneo, con eventuali clausole future di acquisto. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui tempi di ufficializzazione.
del difensore ex Juve e Genoa. I dettagli. Colpo a sorpresa della Fiorentina, che ha definito l’arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham. Come riportato da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del difensore romeno, pronto a tornare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’operazione è stata impostata su un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni al termine della stagione. Una cifra complessiva appena sotto i 20 milioni, che permette alla Fiorentina di rinforzare il reparto arretrato con un profilo già abituato al calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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