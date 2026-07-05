Dragusin alla Fiorentina colpo a sorpresa dal Tottenham | accordo per il ritorno in Serie A

Notizia in breve

La Fiorentina ha concluso un accordo verbale con il Tottenham per il ritorno di Radu Dragusin in Serie A. Il difensore romeno, ex Juve e Genoa, arriverà in prestito con obbligo di riscatto. La trattativa, confermata da fonti di settore, si è sbloccata nelle ultime ore. L’intesa prevede il trasferimento a titolo temporaneo, con eventuali clausole future di acquisto. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui tempi di ufficializzazione.