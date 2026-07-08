La figlia di un'attrice ha compiuto 18 anni e ha partecipato a un evento in passerella. L'attrice ha scritto un messaggio su Instagram, dedicando parole affettuose alla figlia, definendola il suo angelo e affermando che non potrebbe essere più amata. In un altro post, ha condiviso una foto di circa 17 anni fa, in cui tiene tra le braccia la figlia da bambina, vestita di bianco.

Nel frattempo, mamma Nicole Kidman celebra la crescita della figlia con una tenerissima dedica Instagram. L'attrice ha condiviso un post con una foto di almeno 17 anni fa, in cui stringe tra le braccia una piccola Sunday Rose vestita di bianco. Nello scatto successivo, la bambina spiega due ali bianche e piumate, mentre muove i suoi primi passi su un parquet. L'orgoglio di Nicole Kidman si riassume in poche parole: «Buon diciottesimo compleanno angelo mio, non potresti essere più amata». Dal canto suo, anche Keith Urban ha celebrato il compleanno della figlia maggiore, condividendo nelle Storie Instagram una foto di Sunday Rose sulla passerella e aggiungendo nella caption: «Buon compleanno munchkin una razza di gatti dalle zampe corte, nda ti voglio bene, papà». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La figlia di Nicole Kidman, Sunday Rose, festeggia i 18 anni in passerella e l'attrice le scrive: «Mio angelo, non potresti essere più amata»

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Nicole Kidman and Sunday Rose Arrive to the 2026 Met Gala

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