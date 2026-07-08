Durante l’estate, alcune aree del centro storico registrano eventi e festeggiamenti molto frequentati, mentre altre restano in ombra, con strade meno vivaci e meno coinvolgimento. La Badia e Guido Monaco sono tra i quartieri meno animati, dove le iniziative sono poche o assenti. In questi angoli meno battuti, le strade sembrano più vuote e meno partecipate rispetto alle zone più centrali e frequentate.

Non tutte le ciambelle riescono con il buco. E non tutti i buchi del centro riescono a guadagnarsi l’onore della ciambella. L’estate si conferma una stagione a due velocità. Da una parte, (e li raccontiamo a fianco), le capitali della movida e insieme di molti degli appuntamenti coloreranno le vacanze dietro l’angolo di tanti aretini o quelle lontane da casa dei turisti. Dall’altra, location che meriterebbero un definitivo salto di qualità. Nel mezzo spazi che via via hanno vissuto la loro epopea ma poi l’hanno persa. Un esempio è San Francesco, un gioiello autentico e ricco di locali di grande attrazione. Paga la chiusura infinita dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa non è uguale per tutti. Dalla Badia a Guido Monaco viaggio negli angoli dimenticati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il lungo viaggio della piccola Ina. Dalla Dynamo a Monaco di BavieraIna, una piccola Nottola di Leisler, ha percorso circa 700 chilometri partendo dalla Toscana, attraversando Emilia-Romagna e Lombardia, prima di...

«I fotografi fanno la loro parte negli angoli più silenziosi del mondo, dove la storia si sta scrivendo senza testimoni. Ora tocca a noi guardare»In un momento di tensione, alcune persone si aggrappano al padre sconvolte mentre agenti dell’ICE portano via un uomo.

Argomenti più discussi: La festa non è uguale per tutti. Dalla Badia a Guido Monaco viaggio negli angoli dimenticati; Fausto Leali protagonista della Fiera di Badia: quattro giorni tra musica, tradizione e i Fochi; Maratona dles Dolomites, la Val Badia prepara la festa tra Nibali, Viviani e Bugno e percorsi ricchi di fascino; Alta Badia: la Maratona dles Dolomites-Enel é pronta al via. Le ultime info utili.

La festa non è uguale per tutti. Dalla Badia a Guido Monaco viaggio negli angoli dimenticatiStagione a due velocità: piazze centrali ma sempre periferiche, scorci ’minori’. E si perdono gioielli come San Niccolò, la terrazza della Provincia o i Portici. lanazione.it

Badia Polesine piange Mauro Toniolo Aveva 58 anni ed era conosciuto da tutti per il suo carattere solare, la passione per i motori e quella Chevrolet Camaro rossa che non passava mai inosservata. #BadiaPolesine #Polesine #Lutto #Cronaca x.com