Ina, una piccola Nottola di Leisler, ha percorso circa 700 chilometri partendo dalla Toscana, attraversando Emilia-Romagna e Lombardia, prima di superare le Alpi e arrivare in Germania, vicino a Monaco di Baviera. Durante il viaggio, sono state registrate due soste brevi in Italia prima di proseguire verso nord-ovest. La sua migrazione è stata monitorata attraverso tracciamenti satellitari.

Si chiama Ina, è una piccola e intraprendente Nottola di Leisler, scientificamente Nyctalus leisleri, che dopo essere partita dalla Toscana e con due brevi soste in Emilia-Romagna e Lombardia, ha superato l’arco alpino ed è stata tracciata fino in Germania, a sud-ovest di Monaco di Baviera. A individuare la rotta del suo lungo volo è un progetto di monitoraggio dei chirotteri portato avanti dagli scienziati dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iret), del National Biodiversity Future Center (Nbcf) e di Oasi Dynamo, riserva naturale privata affiliata Wwf, da cui è partita. Il gruppo di ricerca comprende Leonardo Ancillotto ed Emiliano Mori per il Cnr-Iret, Giulia Santalmasi e Matteo Bianchi di Oasi Dynamo, e la studentessa Greta D’Angelo dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lungo viaggio della piccola Ina. Dalla Dynamo a Monaco di Baviera

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