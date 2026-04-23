In un momento di tensione, alcune persone si aggrappano al padre sconvolte mentre agenti dell’ICE portano via un uomo. Le figlie cercano di trattenerlo, mentre i fotografi immortano la scena negli angoli più silenziosi del mondo, dove si scrive una storia senza testimoni. La scena si svolge senza commenti, catturando un episodio di separazione e repressione.

S i si aggrappano al padre sconvolte, le figli di Luis. Lo tirano per la maglietta cercando di trattenerlo mentre gli agenti dell’ICE lo portano via. «Separated by Ice», una famiglia separata dallo Stato. È questo straziante momento, colto dalla fotografa Carol Guzy, della Zuma Press, iWitness, per il Miami Herald, la Foto dell’Anno 2026 del World Press Photo. L’annuncio oggi dell’organizzazione no-profit con sede ad Amsterdam, che da 71 anni organizza il più grande e più prestigioso concorso di fotogiornalismo mondiale. La fotografia è un mestiere da donne: 10 fotografe che hanno riscritto la storia dell’immagine X Luis è un immigrato proveniente dall’Ecuador e vive nel Bronx.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «I fotografi fanno la loro parte negli angoli più silenziosi del mondo, dove la storia si sta scrivendo senza testimoni. Ora tocca a noi guardare»

La CEO milionaria perse tutto | Il custode papà single ex militare le cambiò il destino

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Panoramica sull’argomento

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La mostra fotografica di Tommaso Teora è qualcosa che aspetto con piacere. È uno di quegli appuntamenti che ti fanno bene, che ti ricordano quanto sia ricca di bellezza la nostra #garfagnana . Anche questa seconda parte di “Ma che strano, ma che bello” - facebook.com facebook