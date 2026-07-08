La famiglia alla guida del club ha dichiarato di essere sorpresa e fiduciosa nella magistratura, sottolineando di aver sempre rispettato le norme. La notizia delle indagini per bancarotta fraudolenta ha portato a perquisizioni presso la sede della squadra. La società ha precisato di non aver nulla da nascondere e di attendere gli sviluppi delle verifiche. La partita di domani si terrà regolarmente, con il team pronto a scendere in campo.

Sconcerto, sorpresa, ma anche grande tranquillità, fiducia nel proprio operato e in quello della magistratura. Il Bari, dopo la notizia sulle indagini per bancarotta fraudolenta, che hanno portato la guardia di finanza a perquisire la sede biancorossa, ha espresso il suo punto di vista in una nota diffusa ad hoc. «SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti – recita la nota – le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina». Questo è l’incipit, prima di entrare nel merito della vicenda, con il Bari che prova a chiarire i contorni della storia. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - La famiglia De Laurentiis non ci sta: «Esterrefatti, noi rispettiamo le norme». E domani la prima di Marino e Rastelli

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