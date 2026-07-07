La Procura di Bari ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro che coinvolge le società di calcio e due persone associate alla proprietà. Le parti interessate hanno dichiarato di essere rimaste sorprese dalle contestazioni e hanno annunciato che chiariranno la loro posizione. L'operazione si è svolta questa mattina e riguarda le attività legate alle società e ai soggetti coinvolti.

«SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina». Attraverso una nota concordata con il loro legale, l'avvocato Gino Fabio Fulgeri, Aurelio e Luigi De Laurentiis commentano l'inchiesta della Procura di Bari, partendo dal «trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell'operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - De Laurentiis indagati: «Esterrefatti, chiariremo la nostra posizione»

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