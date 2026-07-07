Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno dichiarato di essere rimasti esterrefatti di fronte alle contestazioni presentate nel decreto di perquisizione e sequestro. Le due figure e la società SSC Bari e SSC Napoli hanno espresso sorpresa riguardo alle accuse mosse, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contenuti specifici delle contestazioni. La comunicazione è stata rilasciata dopo che le autorità avevano eseguito le operazioni di perquisizione e sequestro.

«SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina - scritto in una nota della società»Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell'operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Aurelio e Luigi De Laurentiis «esterrefatti per le contestazioni sollevate»

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COMUNICATO UFFICIALE SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis

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