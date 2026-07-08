La donna dell’attentato di Monaco uccisa a Kiev | arrestati due agenti
Due agenti, un ex poliziotto e un ufficiale in servizio, sono stati arrestati a seguito dell’attentato di Kiev in cui una donna è stata uccisa. La donna aveva posizionato l’ordigno che ha ferito anche un’oligarca e la sua famiglia. Entrambi gli agenti hanno confessato il loro coinvolgimento nell’attentato. La polizia ha confermato le detenzioni e le confessioni degli arrestati.
Aveva collocato l’ordigno che ha ferito un’oligarca e la sua famiglia. Un ex poliziotto e un ufficiale in servizio, hanno confessato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Attentato a Montecarlo, uccisa a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev
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"Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, uccisa a colpi d'arma da fuoco"Il corpo di una donna è stato trovato ieri sera vicino a Kiev, colpita da colpi d'arma da fuoco.
Temi più discussi: Monaco, la donna sospettata dell'attentato è stata uccisa; La donna sospettata dell’attentato nel Principato di Monaco è stata trovata morta; Uccisa a Kiev l'attentatrice di Monaco, l'ombra degli 007; Ucraina, trovata morta vicino a Kiev sospettata dell’attentato a Monaco.
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