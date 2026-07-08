La donna dell’attentato di Monaco uccisa a Kiev | arrestati due agenti

Notizia in breve

Due agenti, un ex poliziotto e un ufficiale in servizio, sono stati arrestati a seguito dell’attentato di Kiev in cui una donna è stata uccisa. La donna aveva posizionato l’ordigno che ha ferito anche un’oligarca e la sua famiglia. Entrambi gli agenti hanno confessato il loro coinvolgimento nell’attentato. La polizia ha confermato le detenzioni e le confessioni degli arrestati.