Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell' attentato a Monaco uccisa a colpi d' arma da fuoco
Il corpo di una donna è stato trovato ieri sera vicino a Kiev, colpita da colpi d'arma da fuoco. La donna era sospettata di aver tentato di uccidere con un ordigno un imprenditore di origini ucraine a Monaco. La polizia ha confermato il ritrovamento, ma non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima.
E' stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
ATTENTATO a MONACO
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