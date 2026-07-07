Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell' attentato a Monaco uccisa a colpi d' arma da fuoco

Da gazzettadelsud.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di una donna è stato trovato ieri sera vicino a Kiev, colpita da colpi d'arma da fuoco. La donna era sospettata di aver tentato di uccidere con un ordigno un imprenditore di origini ucraine a Monaco. La polizia ha confermato il ritrovamento, ma non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima.

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E' stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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