Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell' attentato a Monaco uccisa a colpi d' arma da fuoco

Notizia in breve

Il corpo di una donna è stato trovato ieri sera vicino a Kiev, colpita da colpi d'arma da fuoco. La donna era sospettata di aver tentato di uccidere con un ordigno un imprenditore di origini ucraine a Monaco. La polizia ha confermato il ritrovamento, ma non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima.