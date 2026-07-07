Una donna sospettata dell’attentato a Monaco è stata trovata morta a colpi d’arma da fuoco vicino a Kiev. Secondo fonti ucraine, si tratta di Anastasiia Berezovska, ritenuta la principale sospettata nell’attentato contro un imprenditore di origini ucraine. Sono stati arrestati due individui, uno dei quali appartiene ai servizi di intelligence ucraini. La donna è stata individuata come coinvolta nel tentato attentato avvenuto in Germania.

È stata trovata morta a colpi d’arma da fuoco nei pressi di Kiev Anastasiia Berezovska, la donna indicata dai media ucraini come la principale sospettata del tentato attentato avvenuto a Monaco contro l’imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Il ritrovamento del corpo aggiunge un nuovo elemento di tensione in una giornata segnata dall’intensificarsi della guerra tra Russia e Ucraina, tra nuovi bombardamenti, vittime civili e il più massiccio attacco di droni mai lanciato contro la regione di Mosca. Secondo quanto riferisce Ukrainska Pravda, che cita fonti investigative, il corpo della donna è stato rinvenuto nella serata di ieri nei dintorni della capitale ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Thesocialpost.it - Uccisa a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco. Due arresti, uno è dell’intelligence ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Montecarlo, uccisa a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev

Notizie e thread social correlati

Attentato a Montecarlo, uccisa a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev: due arresti, ?uno è dell'intelligence ucrainaIl corpo di una donna sospettata di aver tentato di uccidere con un ordigno un imprenditore di origini ucraine è stato trovato ieri sera vicino a...

"Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, uccisa a colpi d'arma da fuoco"Il corpo di una donna è stato trovato ieri sera vicino a Kiev, colpita da colpi d'arma da fuoco.

Temi più discussi: Il secondo grande attacco russo su Kiev in una settimana; Droni russi su Sumy: 4 vittime, uccisa una bimba di un anno. Fonti Nato: ok a dichiarazione vertice Ankara, sostegno a Kiev per 2026-27; Guerra Ucraina Russia, news: Kiev colpisce Belgorod, pioggia droni verso Mosca; Ucraina, missili della Russia su Kiev nella notte: dieci morti - Quotidiano La Voce.

È stato ritrovato ieri sera nei pressi di #Kiev il corpo di Anastasiia Berezovsk, sospettata dell'attentato a #Monaco all'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. La donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma x.com

Uccisa a Kiev la donna sospettata dell'attentato di MonacoÈ stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce U ... huffingtonpost.it

Attentato a Montecarlo, uccisa a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio di ErmolaevÈ stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ... msn.com

Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev: crolli, incendi e morti, colpiti palazzi e un pronto soccorso reddit