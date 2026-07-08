“Non so cosa dire, sono molto triste con il casino che ho fatto “. Flavio Cobolli esordisce così in conferenza stampa dopo la sconfitta con Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon, arrivata in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-0. “Non ho sottovalutato Fery, però è capitato varie volte quest’anno di perdere contro giocatori con la classifica nettamente più bassa della mia – aggiunge -. È capitato di perdere con giocatori fuori dalla top 100”, ha spiegato l’azzurro. Una prova decisamente sottotono per Cobolli, che – a eccezione del primo game del secondo set, quando ha ottenuto l’unico break del suo match – non ha mai vinto i punti decisivi, perdendo i primi due set proprio nel momento clou. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La delusione di Cobolli: “Sono molto triste per il casino che ho fatto. A volte in campo combatto con i miei mostri”

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