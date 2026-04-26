Brigitte Macron, moglie del presidente, ha condiviso in un diario segreto le sue emozioni, parlando di aver visto l’oscurità del mondo, la stupidità e la cattiveria. Ha ammesso di sentirsi triste come non mai in alcune occasioni. Le sue parole sono state riportate in alcune fonti, offrendo uno sguardo sincero sui suoi sentimenti e sulle sue riflessioni personali.

“Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata”. Inizia con un’ammissione di profonda e inedita vulnerabilità l’intervista rilasciata da Brigitte Macron a La Tribune. Un colloquio raro, privo della consueta diplomazia istituzionale, in cui la première dame traccia il bilancio personale di quasi un decennio vissuto all’ombra dell’ Eliseo, palazzo che lascerà definitivamente nel 2027 al termine del secondo mandato del marito Emmanuel. Oggi 73enne, l’ex insegnante di francese che conobbe l’attuale presidente (48 anni) tenendo un corso di teatro nel suo liceo, fotografa la rottura netta con il proprio passato, ammettendo un malessere psicologico figlio dell’esposizione globale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata, ho un diario segreto”: le confessioni di Brigitte Macron

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