Entro il 2030, la Cina mira a ricevere 190 milioni di turisti internazionali ogni anno. Il nuovo piano quinquennale per il turismo prevede l'incremento di visitatori stranieri, con l'obiettivo di favorire i consumi e rafforzare gli scambi internazionali. La strategia si concentra sulla crescita del settore turistico e sull’attrazione di più visitatori dall’estero.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina punta ad attrarre 190 milioni di visite turistiche dall'estero ogni anno entro il 2030, secondo un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo del turismo, che segnala i crescenti sforzi del Paese per richiamare visitatori stranieri, stimolando i consumi e approfondendo gli scambi internazionali. Il piano, approvato dal Consiglio di Stato, fissa l'obiettivo di una spesa annua del turismo in entrata superiore a 150 miliardi di dollari USA entro il 2030, chiedendo al tempo stesso servizi turistici di qualità più elevata e una presenza globale più solida per l'industria turistica cinese. Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, la Cina semplificherà ulteriormente i servizi destinati ai visitatori in entrata durante l'intero soggiorno nel Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Cina punta a 190 milioni di visite turistiche in entrata entro il 2030

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