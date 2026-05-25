La Cina punta al riciclo del 76% dei rifiuti urbani entro il 2030

La Cina prevede di riciclare oltre il 76% dei rifiuti domestici urbani entro il 2030. Questa cifra è stata comunicata dal ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. L’obiettivo si inserisce in un piano di lungo termine per migliorare la gestione dei rifiuti urbani nel paese. La strategia si concentra sull’aumento delle percentuali di riciclo e sulla riduzione dei rifiuti inviati alle discariche.

Venezia fa sorridere Meloni. E’ già sfida 2027 (con fari su l.elettorale) Comunali,ciao ciao referendum. Centrodestra tiene Venezia ed prende Reggio. Chance centrosinistra ad Arezzo L’annuncio è giunto mentre il Paese inaugura la sua quarta settimana nazionale di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici urbani, in programma dal 25 al 31 maggio. Il ministero oggi ha convocato a Pechino una conferenza nazionale sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il funzionario ha affermato che, nell’ultimo decennio, il ministero ha promosso progressi costanti nella raccolta differenziata attraverso programmi pilota e dimostrazioni pratiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cina, rivoluzione scolastica: l’IA guiderà le aule entro il 2030Il ministero cinese dell’Istruzione ha annunciato un piano volto a integrare l’intelligenza artificiale nelle scuole del paese.

Leggi anche: Legge Umbria Circolare e piano rifiuti, De Luca: "L'obiettivo è dimezzare i flussi in discarica entro il 2030"

Temi più discussi: Festival dell’Economia, la Cina punta su innovazione e resilienza per affrontare il futuro; Strategia dell’assenza: il distacco della Cina per l’egemonia diplomatica; La Cina punta alla Luna e intanto investe nei chip; Trump costruttore della Cina: cosa c’è dietro il summit.

La Cina punta al riciclo del 76% dei rifiuti urbani entro il 2030PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a portare il tasso di riciclo dei rifiuti domestici urbani oltre il 76% entro la fine del 2030, ha dichiarato oggi il ministero dell’Edilizia Abitativ ... msn.com

The European cars made in China ft.com/content/552901… Le auto europee prodotte in Cina: i costruttori occidentali sfruttano la sovrapproduzione cinese è quanto rileva il #FinancialTimes in questa interessante analisi nella quale si evidenza come i costru x.com

Tre è una festa: Stati Uniti, Cina e ora Russia sono in agguato in GEO | Invece di rimanere silenziosi e profondi, la maggior parte dei satelliti si distingue facilmente contro il buio dello spazio. reddit

Cina punta a inflazione 2025 al 2% e a 12 milioni di postiSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it