Il piano di Stellantis per aumentare i ricavi fino a 190 miliardi di euro entro il 2030

Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato il nuovo piano strategico chiamato FaSTLAne 2030, con l’obiettivo di aumentare i ricavi fino a 190 miliardi di euro entro il 2030. Il piano prevede l’adozione di nuove strategie di crescita e investimenti nel settore automobilistico. La presentazione è avvenuta nelle scorse settimane, con l’intento di delineare le linee guida future dell’azienda. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici o sui singoli obiettivi di breve termine.

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