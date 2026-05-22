Il piano di Stellantis per aumentare i ricavi fino a 190 miliardi di euro entro il 2030
Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato il nuovo piano strategico chiamato FaSTLAne 2030, con l’obiettivo di aumentare i ricavi fino a 190 miliardi di euro entro il 2030. Il piano prevede l’adozione di nuove strategie di crescita e investimenti nel settore automobilistico. La presentazione è avvenuta nelle scorse settimane, con l’intento di delineare le linee guida future dell’azienda. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici o sui singoli obiettivi di breve termine.
Il gruppo automobilistico Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico denominato FaSTLAne 2030. L'obiettivo principale del piano è l'aumento dei ricavi globali fino a 190 miliardi di euro entro il 2030, registrando un incremento rispetto ai 154 miliardi di euro ottenuti nel 2025. I. 🔗 Leggi su Today.it
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