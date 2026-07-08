la cina detiene il primato mondiale per domande di brevetto nel settore fintech

TOKYO (GIAPPONE) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha primeggiato a livello mondiale sia per volume sia per qualità delle domande di brevetto nel settore della tecnologia finanziaria (fintech) nell'ultimo decennio. Lo ha riportato ieri il Nikkei. I risultati si basano su un'indagine svolta sulle domande di brevetto legate al fintech in 118 Paesi e regioni tra il 2016 e il 2025, condotta congiuntamente dal Nikkei e dalla società di ricerca Patent Result, con sede a Tokyo. Secondo l'indagine, le richieste di brevetto fintech a livello globale sono state circa 120.000 nei dieci anni fino al 2025, quasi il triplo rispetto al decennio precedente. Le... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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