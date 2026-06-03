Il primato del Milan nel Mondiale senza Italia | è la squadra italiana che porta più giocatori in America

Il Milan ha il record di giocatori convocati per il Mondiale 2026, più di qualsiasi altra squadra di Serie A. La competizione inizierà l’11 giugno. La squadra italiana con il maggior numero di rappresentanti in questa edizione del torneo è il club rossonero. Nessun altro club italiano ha portato più calciatori alla rassegna mondiale. La presenza più numerosa si registra tra i giocatori del Milan rispetto alle altre squadre della massima divisione italiana.

Il Milan ha conquistato il primato assoluto come club di Serie A con il maggior numero di calciatori convocati per il prossimo Mondiale 2026, la cui partita inaugurale andrà in scena il 11 giugno. La notizia, diffusa tramite un’analisi dettagliata delle liste ufficiali, evidenzia come la formazione rossonera sia riuscita a staccare tutte le concorrenti italiane in questa speciale graduatoria di merito. Nonostante la clamorosa e dolorosa assenza dell’ Italia dalla competizione continentale, il massimo campionato italiano manterrà comunque una centralità assoluta oltreoceano, fungendo da vero e proprio serbatoio di talenti per le diverse nazionali che si contenderanno il titolo più prestigioso del pianeta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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