Rischio povertà per le famiglie europee | l’Italia tocca il 25,5% per chi ha minori a carico la Spagna detiene il triste primato con il 29,9%

In Europa, si registra un aumento del rischio di povertà tra le famiglie con minori a carico. In Italia, questa percentuale si attesta al 25,5%, mentre in Spagna raggiunge il 29,9%, il dato più alto tra i paesi europei. Questi numeri evidenziano le difficoltà economiche affrontate da molte famiglie nel mantenere un tenore di vita stabile e sicuro per i propri figli.

Creare una famiglia e crescere dei figli dovrebbe rappresentare un percorso sereno, accompagnato da certezze e stabilità. Eppure, le ultime statistiche ci consegnano una realtà ben diversa e decisamente più complessa. Le famiglie con minori a carico si trovano quasi sempre a fare i conti con ostacoli economici maggiori rispetto a chi vive senza questa specifica responsabilità. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso da Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione Europea, nel corso del 2025 il 22,1% delle persone che vivono in nuclei familiari con figli a carico si trova a rischio di povertà o esclusione sociale. Questo tasso scende invece al 19,8% per i cittadini inseriti in famiglie prive di figli dipendenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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