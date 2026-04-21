La casa | Il rogo del Male il nuovo film horror esce l'8 luglio in Italia

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa: Il rogo del Male arriva nelle sale italiane l'8 luglio con Sam Raimi produttore e la regia di Sébastien Vani?ek. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della saga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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