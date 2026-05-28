La sposa | la dolce metà di Frankenstein tra eccessi e grottesco – Recensione

La recensione analizza il personaggio della sposa di Frankenstein, evidenziando elementi di eccesso e grottesco. La narrazione si svolge a Chicago negli anni Trenta, in un’epoca post-Proibizionismo, caratterizzata da gangster, ristoranti fumosi e insegne al neon. Il testo si concentra sulle caratteristiche visive e stilistiche della figura, senza approfondimenti sul contesto storico o sui dettagli narrativi. La recensione si limita a descrivere l’atmosfera e le immagini associate alla figura della sposa.

Chicago, anni Trenta, in pieno periodo post-Proibizionismo, l’America è caratterizzata dalle bizze dei gangster, da ristoranti annebbiati dal fumo e da insegne al neon. In un Paese così paradossalmente febbrile si muove Frank – così si chiama ora il Mostro di Frankenstein – consumato dalla solitudine e dal bisogno di avere una compagna. Proprio per questo in La sposa! si rivolge alla scienziata Euphronious chiedendole di creargliene una appositamente per lei. La vittima prescelta da resuscitare è Ida, una ragazza di strada che ha avuto la sfortuna di incrociare le persone sbagliate ed è rimasta uccisa in una caduta. Colei che viene riportata... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Bride of Frankenstein: 90 Years of Evolution | 1935-2026

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