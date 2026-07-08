La casa - Il Rogo del Male di Sebastien Vanicek è qui per chi ama essere scioccato e sorpreso | Questi sono film un po' immorali si sa

Da gqitalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se vi piacerà La casa - Il Rogo del Male, dovrete allora poi recuperare senz’altro Vermin, opera prima del regista Sebastien Vanicek. Dal circuito dei festival internazionali, col suo esordio presentato nella sezione della Settimana della Critica durante la 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il regista e sceneggiatore francese è arrivato a dirigere il sesto capitolo della saga nato dalla mente di Sam Raimi nel 1981, mantenendo nelle intenzioni una nota autoriale applicata al modello del franchise. «È stata la risonanza data dai festival a mettermi in contatto con la Ghost House Pictures. Parlavo spesso de La casa durante queste occasioni, così mi hanno chiesto se ero interessato a realizzare una mia versione della storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - La casa - Il Rogo del Male di Sebastien Vanicek è qui per chi ama essere scioccato e sorpreso: «Questi sono film un po' “immorali”, si sa»
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La casa Il rogo del Male, film di Sébastien Vaniek - Teaser Trailer

Video La casa Il rogo del Male, film di Sébastien Vani?ek - Teaser Trailer

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