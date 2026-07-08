Se vi piacerà La casa - Il Rogo del Male, dovrete allora poi recuperare senz’altro Vermin, opera prima del regista Sebastien Vanicek. Dal circuito dei festival internazionali, col suo esordio presentato nella sezione della Settimana della Critica durante la 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il regista e sceneggiatore francese è arrivato a dirigere il sesto capitolo della saga nato dalla mente di Sam Raimi nel 1981, mantenendo nelle intenzioni una nota autoriale applicata al modello del franchise. «È stata la risonanza data dai festival a mettermi in contatto con la Ghost House Pictures. Parlavo spesso de La casa durante queste occasioni, così mi hanno chiesto se ero interessato a realizzare una mia versione della storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La casa - Il Rogo del Male di Sebastien Vanicek è qui per chi ama essere scioccato e sorpreso: «Questi sono film un po' “immorali”, si sa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La casa Il rogo del Male, film di Sébastien Vaniek - Teaser Trailer

Notizie e thread social correlati

La Casa: Il Rogo del Male, il film raccontato da Sébastien Vani?ek e Souheila YacoubIl sesto capitolo della saga horror Evil Dead si concentra sulla creazione di tensione, secondo il regista e l’attrice protagonisti intervistati.

Leggi anche: La casa: Il rogo del Male, il nuovo film horror esce l’8 luglio in Italia

Temi più discussi: La casa - Il rogo del male, arriva il 6° film della saga Evil Dead: 5 cose da sapere; La Casa: Il rogo del male - Le prime reazioni accendono l'attesa; La Casa: Il Rogo del Male, le prime reazioni promettono un bagno di sangue; C’è solo una ‘Casa’ a cui puoi tornare.

ESCLUSIVA UCI CINEMAS Prima ancora che arrivi al cinema, puoi dare uno sguardo nell'Altrove... Vieni a vedere La Casa: Il Rogo del Male e scopri il footage esclusivo di Insidious: Fuori dall'Altrove. Da domani solo nel tuo UCI. x.com

[Spoilers MAIN] - Sfida: Sei nel team di scrittura. Sai che GRRM non pubblicherà i ultimi due libri a breve. Delinea come avresti adattato la seconda parte dello show, dalla Stagione 5 in poi. reddit

Se prendete John Wick e lo fate diventare un horror, il risultato è La casa: Il rogo del maleDopo la morte di suo marito Will in un incidente stradale, Alice, una ragazza di origini francesi, trascorre alcuni giorni con la famiglia americana di lui. Alice ha un buon rapporto con il cognato, J ... esquire.com

La Casa - Il Rogo del Male: il nuovo capitolo della saga mette alla prova anche gli horror fanProdotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, l'8 luglio arriva al cinema La Casa: Il Rogo del Male, sesto film in 45 anni del franchise di successo, iniziato da Sam Raimi nel 1981. Senza ... comingsoon.it