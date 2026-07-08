Una nuova ondata di caldo africano sta investendo l’Italia, con temperature che si manterranno elevate per tutto luglio. È la terza fase di ondate di caldo intenso nel 2026, dopo quelle di fine maggio e giugno. Le temperature sono in aumento in molte regioni e le previsioni indicano che il caldo persistente continuerà per diverse settimane. Nelle prossime giornate si registrano massime che superano i livelli medi stagionali.

Bologna, 8 luglio 2026 – Qui Italia, Africa. Prepariamoci, preparatevi. È in arrivo sulla nostra penisola la terza ondata di super caldo del 2026, dopo le prime due ‘fiammate’ di fine maggio e della seconda parte di giugno. Già ieri le prime avvisaglie, ma oggi sarà peggio. Anche in Emilia-Romagna, anche nelle Marche. In Emilia-Romagna notti ‘super tropicali’ e fino a 39 gradi. Le temperature in Emilia-Romagna sono pronte ad impennarsi e arrivare fino ai 39 gradi. E per tutta la prossima settimana ritorna ‘lo spettro’ delle notti ‘super tropicali’ (con minime superiori ai 25 gradi). L’Arpae ha infatti lanciato l’allerta meteo gialla per temperature estreme in Emilia Romagna nella giornata di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bolla del caldo africano: “Attenti, sarà così per tutto luglio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo: sarà un fine maggio all’insegna del caldo africano, con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodoL’ultima settimana di maggio si preannuncia molto calda, con temperature che superano di circa 10 gradi la media stagionale.

Caldo africano sull’Italia, poi cambia tutto: la data del ritorno dei temporaliL’Italia sta vivendo un’ondata di caldo proveniente dall’Africa, con temperature massime in aumento.

Argomenti più discussi: Meteo Milano, 40 gradi e poi la svolta: ecco quando arrivano i temporali; Fine settimana rovente con punte di 40°C, ma attenzione ai temporali improvvisi; Previsioni meteo, attenzione alle temperature: caldo in aumento e picchi di 35 gradi.

La bolla del caldo africano: Attenti, sarà così per tutto luglioIn Emilia-Romagna allerta gialla, ma bollino arancione (attenzione ai fragili) a Bologna e Ancona. 39 gradi e notti ‘super tropicali’. L’Oms avverte: Settimane letali potrebbero attendere l’Europa ... ilrestodelcarlino.it

La brevità delle canzoni penalizzerà gli artisti reddit