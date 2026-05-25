Caldo africano sull’Italia poi cambia tutto | la data del ritorno dei temporali

L’Italia sta vivendo un’ondata di caldo proveniente dall’Africa, con temperature massime in aumento. Dopo il primo episodio di calore nel fine settimana, l’alta pressione di origine sub-tropicale si intensifica, portando condizioni di caldo più intenso. Tuttavia, è prevista una svolta con l’arrivo di temporali, che potrebbero interrompere questa fase di caldo prolungato.

L’alta pressione di origine sub-tropicale fa sul serio: dopo il primo “assaggio” di caldo nel week-end appena trascorso, stiamo andando incontro a un ulteriore consolidamento di questa figura anticiclonica con temperature massime che si faranno via via più elevate. Tuttavia, c’è già una data per un cambio di rotta. Dove farà più caldo. Sarà soprattutto tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio che l’anticiclone africano farà sentire il suo alito caldo: al Nord si andrà su valori superiori ai 30°C con picchi di 34-35°C soprattutto in Emilia-Romagna ma anche sul basso Veneto. Al Centro, città come Firenze e Roma raggiungeranno i 33°C all’ombra nelle ore pomeridiane mentre al Sud e sulla Sicilia i valori saranno, paradossalmente, meno elevati grazie a deboli infiltrazioni di aria fresca in quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

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