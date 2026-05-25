Sarà un finale di maggio letteralmente rovente, quasi estivo. L’ultima settimana del mese, come emerge dalle più recenti previsioni meteo, sarà infatti dominata dall’alta pressione che staziona sull’Europa e sull’Italia, facendo impennare le colonnine di mercurio ben oltre i 30 gradi. Secondo gli ultimi modelli previsionali, l’anticiclone che sta investendo il Mediterraneo centrale garantirà una giornata all’insegna del sole su gran parte della Penisola. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle Alpi centro-occidentali, dall’Appennino settentrionale e dalle aree interne di Calabria e Sicilia, dove potrebbero verificarsi isolate precipitazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo: sarà un fine maggio all’insegna del caldo africano, con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo

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