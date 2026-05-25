Meteo | sarà un fine maggio all’insegna del caldo africano con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ultima settimana di maggio si preannuncia molto calda, con temperature che superano di circa 10 gradi la media stagionale. L’alta pressione che interessa l’Europa e l’Italia fa salire i termometri oltre i 30 gradi, portando condizioni quasi estive. Le previsioni indicano un’ondata di caldo africano che durerà tutta la settimana.

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Sarà un finale di maggio letteralmente rovente, quasi estivo. L’ultima settimana del mese, come emerge dalle più recenti previsioni meteo, sarà infatti dominata dall’alta pressione che staziona sull’Europa e sull’Italia, facendo impennare le colonnine di mercurio ben oltre i 30 gradi. Secondo gli ultimi modelli previsionali, l’anticiclone che sta investendo il Mediterraneo centrale garantirà una giornata all’insegna del sole su gran parte della Penisola. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle Alpi centro-occidentali, dall’Appennino settentrionale e dalle aree interne di Calabria e Sicilia, dove potrebbero verificarsi isolate precipitazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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