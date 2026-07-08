L’economia del mare genera l’11,4% del Pil e il Mezzogiorno fa da locomotiva anche in questo settore. Il XIV rapporto sull’Economia del Mare curato dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, Unioncamere e OsserMare, mette ancora una volta in primo piano la spinta che tutto il Sud mette in campo nella blue economy, grazie soprattutto ai porti che continuano a migliorare le loro performance. I dati del nuovo rapporto esaminano il 2024 per valore aggiunto e tutto il 2025 per numero di imprese. Il ruolo del Sud È il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito, ha evidenziare il traino del Mezzogiorno: basti pensare che nel 2024 l’incremento del valore aggiunto della filiera al Sud è stato tre volte quello registrato dal complesso dei beni e servizi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La blue economy corre con la spinta del Sud

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