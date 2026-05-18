Innovazione arte e sostenibilità | la Blue economy alla Mole con ' Tipicità in Blu'
Ad Ancona si svolgono le Giornate della Blue Economy, parte di Tipicità in Blu 2026, che si terranno mercoledì 20 maggio nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. L’evento prevede una serie di incontri focalizzati su temi come cultura, internazionalizzazione e sostenibilità legati al settore marittimo. La giornata mira a valorizzare l’innovazione e l’arte nel contesto della blue economy, coinvolgendo esperti e rappresentanti del settore.
ANCONA - Ad Ancona si accendono i riflettori sulle Giornate della Blue Economy di Tipicità in Blu 2026, in programma mercoledì 20 maggio alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana con un calendario di appuntamenti dedicati a cultura, internazionalizzazione e sostenibilità.Si parte alle ore 9 con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Inside the World's First Real Floating City
Sullo stesso argomento
“Il mare inizia dalla montagna”: Ancona celebra la blue economy con Tipicità in Blu 2026ANCONA – Sarà il tema “Il mare inizia dalla montagna” a guidare la tredicesima edizione di Tipicità in Blu, il festival dedicato alla blue economy in...
Caterina Di Bitonto (Ev) risponde ad Ancona Porto Futuro: «Blue economy è sostenibilità e nell'hub al Molo Clementino non ve ne è»ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica esponente di Europa Verde ad Ancona, replica all’associazione Ancona Porto Futuro, secondo cui il banchinamento...
Una mattinata importante dedicata al futuro dell’abitare, della sostenibilità e della rigenerazione urbana. Durante la presentazione del volume ARTE Imperia – Dieci anni di case, persone e comunità, è stato raccontato il percorso di innovazione che ha coinv - Facebook facebook
Cittadellarte celebra Arte al Centro 2026: innovazione tra arte, ospitalità e benessereArte al Centro a Biella inaugura il nuovo Hotel Cittadellarte, presenta le Terme Culturali e premia il MAAM di Roma, guidando il dialogo tra arte e società. megamodo.com
#Innovazione per la #sostenibilità e la prosperità dei sistemi agroalimentari. L’eredità di Luigi Rossi, genetista agrario di levatura internazionale, in un convegno della FIDAF che si è svolto il 23 aprile. #agricoltura x.com
Il governo degli Stati Uniti è la più grande minaccia per il business di Visa e Mastercard? L'eccesso di sanzioni da parte degli Stati Uniti sta costringendo i paesi europei e altri a abbandonare MA e V. reddit
Oleificio Zucchi a Tuttofood 2026: innovazione e sostenibilità al centro della scenaOleificio Zucchi torna protagonista a Tuttofood – International Food Exhibition di Milano – una delle principali manifestazioni B2B dedicata ... cremonaoggi.it