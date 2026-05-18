Innovazione arte e sostenibilità | la Blue economy alla Mole con ' Tipicità in Blu'

Ad Ancona si svolgono le Giornate della Blue Economy, parte di Tipicità in Blu 2026, che si terranno mercoledì 20 maggio nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. L’evento prevede una serie di incontri focalizzati su temi come cultura, internazionalizzazione e sostenibilità legati al settore marittimo. La giornata mira a valorizzare l’innovazione e l’arte nel contesto della blue economy, coinvolgendo esperti e rappresentanti del settore.

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