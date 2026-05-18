Innovazione arte e sostenibilità | la Blue economy alla Mole con ' Tipicità in Blu'

Da anconatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Ancona si svolgono le Giornate della Blue Economy, parte di Tipicità in Blu 2026, che si terranno mercoledì 20 maggio nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. L’evento prevede una serie di incontri focalizzati su temi come cultura, internazionalizzazione e sostenibilità legati al settore marittimo. La giornata mira a valorizzare l’innovazione e l’arte nel contesto della blue economy, coinvolgendo esperti e rappresentanti del settore.

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ANCONA - Ad Ancona si accendono i riflettori sulle Giornate della Blue Economy di Tipicità in Blu 2026, in programma mercoledì 20 maggio alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana con un calendario di appuntamenti dedicati a cultura, internazionalizzazione e sostenibilità.Si parte alle ore 9 con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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