Il mare inizia dalla montagna | Ancona celebra la blue economy con Tipicità in Blu 2026

Ad Ancona, dal 16 al 22 maggio, si svolgerà la tredicesima edizione di Tipicità in Blu, il festival dedicato alla blue economy. Il tema scelto per quest’anno è “Il mare inizia dalla montagna”. L’evento si concentra sulla relazione tra ambiente marino e montano, coinvolgendo esposizioni, incontri e iniziative rivolte a valorizzare le risorse del mare e della terra. La manifestazione si svolge nella città marchigiana e attira professionisti e pubblico interessati a questi settori.

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ANCONA – Sarà il tema “Il mare inizia dalla montagna” a guidare la tredicesima edizione di Tipicità in Blu, il festival dedicato alla blue economy in programma ad Ancona dal 16 al 22 maggio. Una manifestazione che trasformerà il capoluogo in un laboratorio dedicato al mare e alle sue connessioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Blue economy, Assiterminal celebra primi 25 anni Ancona al centro della Blue Economy: tra regate e sapori a Marina Dorica? Cosa sapere Ancona ospita dal 16 al 22 maggio la tredicesima edizione del festival Tipicità in blu. Temi più discussi: Tipicità in Blu 2026 ad Ancona dal 16 al 22 maggio: Sailing Chef, visite a Fincantieri e una settimana dedicata alla blue economy; Tipicità in Blu 2026 ad Ancona: il Festival della blue economy dal 16 al 22 maggio; È San Ciriaco: dalla consegna delle civiche benemerenze al gran finale della Fiera, tutti gli eventi in programma; Addio weekend al mare, pioggia in arrivo: ecco dove (e quando) servirà l'ombrello nelle Marche. ISO Suggestions: EuroSummer che non sia insopportabile - reddit.com reddit Il mare inizia dalla montagna. Ecco il tema di Tipicità in bluIl mare inizia dalla montagna!. E’ l’originale titolo della tredicesima edizione del festival Tipicità in blu, che si terrà dal 16 al 22 maggio ad Ancona. La manifestazione che esplora il ‘blu’ in ... ilrestodelcarlino.it Torna Tipicità in blu, festival della blue economy che esplora mare e saporiTorna Tipicità in blu e quest'anno il festival della blue economy, giunto alla sua 13esima edizione, diventa anche un laboratorio di futuro partendo dal tema Il mare inizia dalla montagna!. Il ... ansa.it