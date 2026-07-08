La Bella Stagione la Sampdoria dello scudetto è una serie tv | Sky racconta l' impresa dei gemelli del gol

Da gazzettadelsud.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky trasmetterà una serie televisiva sulla vittoria della Sampdoria nello scudetto del 1990-91, concentrandosi sulla squadra e sui protagonisti di quella stagione. La produzione racconterà le imprese e le sfide affrontate dai giocatori, con un focus sui gemelli del gol. La serie ripercorrerà gli eventi di quella stagione, senza coinvolgere personaggi o enti specifici. La trasmissione sarà basata su ricostruzioni e testimonianze, senza aggiunte di elementi di finzione.

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La straordinaria impresa della Sampdoria campione d'Italia 199091 si prepara a diventare una serie televisiva. Sky ha annunciato lo sviluppo di "La Bella Stagione", nuova produzione originale liberamente ispirata all'omonimo libro firmato da Gianluca Vialli, Roberto Mancini e dai protagonisti di quella storica squadra, curato da Pierdomenico Baccalario e pubblicato da Mondadori. La serie sarà prodotta da Sky Studios e Groenlandia, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La sceneggiatura è affidata a Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Mariano Di Nardo, Sofia Assirelli e Marco Ponti, già regista del film-documentario omonimo uscito nel 2022. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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