Sky annuncia La Bella Stagione la serie su Vialli Mancini e lo scudetto della Sampdoria

Da digital-news.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky presenta La Bella Stagione, la nuova serie Sky Original dedicata all'amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini e allo storico scudetto della Sampdoria.   Sky annuncia la nuova serie originale in sviluppo LA BELLA STAGIONE La storia dell’amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “gemelli del gol”, uniti dentro e fuori dal campo, che insieme ai loro compagni di squadra e contro ogni pronostico portarono la. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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