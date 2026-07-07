sky annuncia la bella stagione la serie su vialli mancini e lo scudetto della sampdoria

Sky presenta La Bella Stagione, la nuova serie Sky Original dedicata all'amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini e allo storico scudetto della Sampdoria. Sky annuncia la nuova serie originale in sviluppo LA BELLA STAGIONE La storia dell’amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “gemelli del gol”, uniti dentro e fuori dal campo, che insieme ai loro compagni di squadra e contro ogni pronostico portarono la. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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