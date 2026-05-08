Maria Chiara Giannetta racconta in anteprima ad Amicait la sua nuova serie tv | Rosa Elettrica è da stasera in tv su Sky Atlantic

L’attrice ha condiviso con noi alcune anticipazioni sulla sua nuova serie televisiva, “Rosa Elettrica”, che da questa sera va in onda su Sky Atlantic. Con entusiasmo, ha parlato del personaggio di Rosa, descrivendola come un’eroina forte e complessa. La protagonista si è impegnata a fondo per interpretare questa figura, dimostrando grande partecipazione e dedizione nel processo di realizzazione dello show.

Sorride felice mentre ci racconta di Rosa, la sua nuova eroina. Maria Chiara Giannetta si è buttata anima e corpo in questa avventura, in tutti i sensi. Da stasera in tv, infatti, prende il via alle 21.15 su Sky Atlantic Rosa Elettrica, la prima serie on the road della piattaforma satellitare, della quale abbiamo parlato con la protagonista (qui sopra la video-intervista). Sei episodi per un thriller pieno di adrenalina e inseguimenti tratti dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi (ed. Sellerio), diretti da Davide Marengo e scritti da Giordana Mari e il suo team tutto al femminile. Oltre a Giannetta, nel cast ci sono anche Francesco Di Napoli, Elena Lietti, Antonia Truppo, Federico Tocci e Francesco Foti.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maria Chiara Giannetta racconta in anteprima ad Amica.it la sua nuova serie tv: Rosa Elettrica è da stasera in tv su Sky Atlantic

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