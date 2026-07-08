Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, corsa da De Lannemezan a Pau su 158,3 km. La vittoria è arrivata durante la volata finale, segnando un risultato storico per l’atleta. Traeen mantiene la maglia gialla dopo questa tappa.

Olav Kooij trionfa nella quinta tappa del Tour de France 2026. Il grande exploit di Kooij nella volata finale. PAU (FRANCIA) (ITALPRESS) – Olav Kooij ha fatto il suo ingresso nella storia del Tour de France 2026 vincendo la quinta tappa da De Lannemezan a Pau, una distanza di 158,3 km. Il velocista olandese, rappresentante del Decathlon CMA CGM Team, ha dimostrato le sue straordinarie doti nel finale sprint, superando il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in una volata che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. In questa tappa, Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha trovato spazio per mantenere la sua premiazione con la maglia verde, un riconoscimento ambito durante la corsa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kooij trionfa nella 5^ tappa del Tour de France, Traeen mantiene la maglia gialla.

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ciclismo 2a tappa del Tour de France 2026

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