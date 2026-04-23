Porsche Cayenne Turbo Electric la prova de Il Fattoit – Potenza senza limiti – FOTO

Una nuova versione della Porsche Cayenne Turbo Electric è stata recentemente sottoposta a prova, con particolare attenzione alla sua potenza e alle caratteristiche tecniche. La vettura, completamente elettrica, presenta un design in linea con i modelli precedenti della casa automobilistica, con dettagli estetici e funzionali visibili nelle immagini pubblicate. La prova ha incluso una serie di test pratici, con foto che documentano diverse fasi di utilizzo e dettagli del veicolo.

‹ › 1 8 porsche cayenne electric. ‹ › 2 8 porsche cayenne electric. ‹ › 3 8 porsche cayenne electric. ‹ › 4 8 porsche cayenne electric. ‹ › 5 8 porsche cayenne electric. ‹ › 6 8 porsche cayenne electric. ‹ › 7 8 porsche cayenne electric. ‹ › 8 8 porsche cayenne electric. Di più si può, ma è difficile e c’è anche da chiedersi se ne valga la pena. Perché con 1.156 cavalli di potenza massima e una coppia che arriva a 1.500 Nm non è ben chiaro cosa si possa volere ancora, se non provare direttamente a decollare. Infatti, la Cayenne Turbo electric è la Porsche di serie più potente mai costruita dal costruttore tedesco, cui la correzione della rotta verso il futuro 100% elettrico è costata praticamente l’azzeramento degli utili dell’ultimo bilancio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Porsche Cayenne Turbo Electric, la prova de Il Fatto.it – Potenza senza limiti – FOTO

New Porsche Cayenne Turbo Electric VS Porsche 918 Spyder

Notizie correlate

Porsche cayenne electric: 1.156 cavalli e ricarica rapida a 800 vl’avvio della produzione in serie del cayenne electric segna una tappa cruciale nel percorso di elettrificazione di porsche.

Porsche Cayenne S Electric: 666 CV e 3,6 secondi da 0 a 60La gamma della Porsche Cayenne elettrica si amplia con l’arrivo della versione S Electric, posizionandosi strategicamente tra i modelli base e la...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Porsche Cayenne Electric e Turbo Electric: prestazioni, autonomia e tecnologia; Porsche Cayenne S electric nuove, listino prezzi auto nuove; Svelato il prezzo della Ferrari Luce? Bloomberg: 'Sarà il SUV più caro di tutti i tempi'; Porsche Cayman, la piccola coupè mette il turbo e rispolvera la griffe 718.

Porsche Cayenne Electric e Turbo Electric: prestazioni, autonomia e tecnologiaPorsche Cayenne Electric: con il passaggio all’elettrico, la Porsche Cayenne apre una nuova fase della sua storia, mantenendo al centro il concetto di SUV sportivo ma reinterpretandolo attraverso tecn ... msn.com

Porsche Cayenne Electric, ecco com’è vista dal vivo [FOTO e VIDEO]Durante la presentazione dei risultati finanziari del 2025 di Porsche Italia, abbiamo avuto per la prima volta l’occasione di vedere dal vivo la nuova Porsche Cayenne Electric, ovvero la versione 100% ... motorionline.com

Nuovo iscritto alla gara di Accelerazione Race Wars ltaly Round 1 - 16/17 Maggio 2026 CATEGORIA AUTO Pilota:Cristiano Bracalenti Auto: Porsche Cayenne Turbo #garadiaccelerazione #dragrace #audi #gara #Porsche A.D.Racing Components Srl MR Car - facebook.com facebook